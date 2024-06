Schwefelsäure statt Chlor: Zwei Verletzte

Zwei Männer sind bei Reinigungsarbeiten in einem Schwimmbad in München verletzt worden. Die beiden hatten versehentlich Wasser in einen Behälter geschüttet, in dem sich Reste von Schwefelsäure befanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Eigentlich sollten die Techniker nur leere Chlorbehälter mit Wasser spülen, um diese später abzutransportieren. In dem Behälter mit der Säure löste das Wasser jedoch eine chemische Reaktion aus, bei der Dämpfe entstanden.

Einer der Männer setzte nach dem Vorfall am späten Dienstagabend einen Notruf ab. Beide wurden vor Ort behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Der Keller des Hochhauses, in dem sich das Bad befindet, wurde über mehrere Stunden mit Spezialgerät belüftet.

