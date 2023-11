Schwefelhaltiger Stoff in Kalkwerk gerät in Brand

Die Feuerwehr hat am Freitag einen Brand in einem Silo eines Kalkwerks in Regensburg gelöscht. Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt mitteilte, war am Mittag ein schwefelhaltiger Stoff in Brand geraten - zunächst bestand Explosionsgefahr. Das Löschen der einzelnen Brandherde dauerte bis zum Freitagabend an. Die Einsatzstelle soll in der Nacht zum Samstag und am Samstagmorgen erneut kontrolliert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.

Die Explosionsgefahr dämmte die Feuerwehr durch den Einsatz von Kohlendioxid ein. Darüber hinaus wurde befürchtet, die Einsatzkräfte könnten sich vergiften. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Der Rauch hatte sich demnach auch auf Betriebsanlagen des Kalkwerks und ein zweites Silo ausgebreitet. Der Einsatzbereich wurde großräumig abgesperrt und die Bevölkerung gewarnt. Auch die angrenzende Bahnstrecke Regensburg-Schwandorf war von der Sperrung betroffen. Die Feuerwehr führte im Umkreis von etwa zwei Kilometern Messungen durch, konnte aber keine Luftbelastung durch Schadstoffe feststellen.

