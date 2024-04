Schwede Nyberg pfeift Bayern-Spiel beim FC Arsenal

Glenn Nyberg leitet das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern in der Champions League beim FC Arsenal. Die Münchner Profis kennen den Schweden noch aus der Gruppenphase.

Der Schwede Glenn Nyberg wird das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League beim FC Arsenal leiten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) teilte den 35-Jährigen für die Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr) in London ein. Für Nyberg ist es erst der siebte Einsatz in Europas Königsklasse.

Die Bayern-Profis kennen Nyberg vom torreichen 4:3 gegen Manchester United zum Start der Gruppenphase in dieser Saison. Leroy Sané, Serge Gnabry, Harry Kane (Handelfmeter) und Mathys Tel waren die Torschützen. Auch der FC Arsenal hat schon gute Erfahrungen mit Nyberg gemacht. Er war der Unparteiische beim 2:1 der Gunners um Nationalspieler Kai Havertz beim FC Sevilla im vergangenen Oktober.

