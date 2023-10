Schwarzfahrer versteckt gestohlene 5000 Euro in Unterhose

Bundespolizei - Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert einen Mann. - Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Ein 42-jähriger Mann hat in einem Zug eine Umhängetasche mit rund 5000 Euro Bargeld gestohlen - und die Geldscheine dann in seiner Unterhose versteckt. Der 24-Jährige, dem die Umhängetasche gehörte, stieg ersten Erkenntnissen zufolge in Bonn in einen Zug nach Regensburg, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Für seine Reise nach Deutschland hatte er den hohen Bargeldbetrag demnach im Ausland in Euro umtauschen lassen.

Nach Angaben der Polizei hing er seine Tasche während der Zugfahrt über den Sitz und ließ sie aus Versehen dort zurück, als er seinen Platz verließ. Ein 42-jähriger Mann setzte sich an den Platz und wechselte später das Abteil. Als der Jüngere seine Tasche suchte, war sie weg. Er stellte den 42-Jährigen zur Rede. Dieser habe angegeben, nichts zu wissen, woraufhin der 24-Jährige eine Zugbegleiterin verständigte, die wiederum die Bundespolizei informierte.

Als der Zug am Regensburger Hauptbahnhof einfuhr, warteten die Beamten bereits am Bahnsteig. Die Zugbegleiterin hatte die Umhängetasche in der Zwischenzeit bereits in der Bordtoilette gefunden - allerdings ohne das Geld. Bei der Dursuchung des 42-Jährigen fanden die Beamten der Bundespolizei das Bündel Bargeld in seiner Unterhose. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt und seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Gegen den 42-Jährigen wird wegen Diebstahls ermittelt. Weil er außerdem kein gültiges Zugticket hatte, erwartet ihn auch noch eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

