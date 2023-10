Schwarzfahrer bespuckt Lokführerin und schlägt sie nieder

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein Schwarzfahrer hat im Landkreis Starnberg eine Zugführerin bespuckt und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 55 Jahre alte Frau wurde wegen Knochenbrüchen im Gesicht in einer Klinik operiert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Eine Zugbegleiterin hatte den Mann demnach am Mittwoch bei Tutzing (Landkreis Starnberg) kontrolliert. Der habe dabei keine Fahrkarte zeigen können. Stattdessen habe er die Frau beleidigt, die wiederum die Lokführerin informierte.

Als der Mann in Tutzing aus der Regionalbahn stieg, kam es demnach zur Konfrontation mit der Lokführerin. Nach dem Faustschlag ins Gesicht sei die 55-Jährige mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Der Mann habe sie festgehalten, bis ein weiterer Bahnmitarbeiter ihn wegzog, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Danach flüchtete der Mann mit seinem Mountainbike.

Kameraaufzeichnungen führten die Ermittler demnach zu einem 51 Jahre alten Verdächtigen, einem polizeilich bekannten Wohnungslosen. Am Donnerstag nahmen Beamte den Mann den Angaben nach fest - er hatte in einer Polizeiinspektion nach einer Unterkunft für die Nacht gefragt. Er sollte im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei ermittelte unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

