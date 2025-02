„Schwarzer Tag für München“: Entsetzen über mutmaßlichen Anschlag

In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. − Foto: Alexa Gräf/dpa

Nach der Fahrt eines Autos in eine Demonstration in München geht Ministerpräsident Markus Söder von einem „mutmaßlichen Anschlag“ aus. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan. Der Vorfall sorgt für Entsetzen.









Zu den aktuellen Entwicklungen berichten wir im Newsblog.



Der F hat bestürzt auf den mutmaßlichen Anschlag in München reagiert. Der Vizekanzler sprach auf der Plattform X von schrecklichen Nachrichten aus München. „Ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat.“ Wichtig sei, dass die Hintergründe jetzt schnell aufgeklärt werden.



Auch die Erzdiözese München und Freising zeigt sich tief bestürzt. „Ich bin schockiert und erschüttert über diesen schrecklichen Vorfall, bei dem Menschen im öffentlichen Raum Opfer von willkürlicher Gewalt wurden“, erklärt Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, in einer ersten Reaktion. „Wir wissen noch nicht, was die genauen Beweggründe des Fahrers sind. Ich bin in Gebeten bei den Opfern und Angehörigen und danke den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln.“





„Zutiefst bestürzt und schockiert“





Die Gewerkschaft Verdi in München hat sich „zutiefst bestürzt und schockiert“ gezeigt. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke erklärte am Donnerstag in Berlin, es sei ein „schwerer Moment für alle Kolleginnen und Kollegen“. Werneke erklärte, die Gewerkschaften stünden „für ein solidarisches Miteinander, gerade auch in so einer dunklen Stunde“. Verdi kündigte an, die Ermittlungen der Polizei abwarten zu wollen.



Der KAV Bayern (Kommunale Arbeitgeberverband Bayern) zeigt sich tief erschüttert. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen. Derartige Angriffe verurteilen wir zutiefst!“ Das Streikrecht sei ein wesentliches und grundgesetzlich verankertes Recht in unserer Gesellschaft. „Auch wenn wir in den Tarifverhandlungen unterschiedliche Positionen vertreten, stehen wir in solchen Momenten zusammen.“





„Macht uns fassungslos“





Auch der DGB Bayern hat seine Fassungslosigkeit erklärt. „Wir sind tief erschüttert über den mutmaßlichen Anschlag auf unsere Kolleginnen und Kollegen in München“, sagte der Landesvorsitzende Bernhard Stiedl in München. „Dass ein Fahrzeug gezielt in eine friedliche Verdi-Demonstration gesteuert wurde und dabei Streikende – darunter auch Kinder – teils lebensgefährlich verletzt wurden, macht uns fassungslos.“



Die AfD bekräftigt ihre Forderung nach einer „Migrationswende“ in Deutschland. „Soll das immer so weitergehen? Migrationswende jetzt!“, schrieb die Vorsitzende der rechten Partei, Alice Weidel, auf X – und bekundete zugleich den Opfern ihre Anteilnahme.





„Schwarzer Tag für München“





Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter drückte den Opfern seine Anteilnahme aus und sprach von einem „schwarzen Tag für München“.



„Es ist einfach furchtbar und schmerzt so sehr“, schreibt Ministerpräsident Söder am frühen Donnerstagnachmittag in den Sozialen Medien. Zuvor war er mit Oberbürgermeister Dieter Reiter und Innenminister Joachim Herrmann um Unglücksort und sagte: „Wir fühlen mit den Opfern und beten für sie. Wir hoffen, dass es alle schaffen und wieder gesund werden können.“ Die Polizei habe entschlossen gehandelt und Schlimmeres verhindert. Zugleich bekräftigte er politischen Handlungsbedarf. „Wir reagieren besonnen, aber unsere Entschlossenheit wächst.“ In Deutschland müsse sich etwas ändern, „und zwar rasch“. Man könne nicht weiter „von Anschlag zu Anschlag“ zusehen. „Es schmerzt einfach, wenn man als Ministerpräsident im Januar ein Ereignis wie in Aschaffenburg hat, und jetzt wie hier in München - es reicht einfach.“





Bundeskanzler fordert Abschiebung





Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Verdi-Kundgebung in München hartes Durchgreifen angekündigt. „Dieser Täter kann nicht auf irgendeine Nachsicht rechnen. Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen“, sagte der SPD-Politiker vor einem Wahlkampf-Auftritt in Fürth.



Eine Tat wie in München könne man weder dulden noch hinnehmen. „Deshalb muss ganz klar sein, dass die Justiz mit all ihren Möglichkeiten hart vorgeht gegen diesen Täter“, sagte Scholz. „Wer Straftaten in Deutschland begeht, wird nicht nur hart bestraft und muss ins Gefängnis, sondern er muss auch damit rechnen, dass er seinen Aufenthalt in Deutschland nicht fortsetzen kann.“ Das gelte auch für Länder, in die Rückführungen schwierig seien.



Scholz äußerte sich zugleich tief betroffen und sprach von einem „furchtbaren Anschlag“. Er sei an der Seite der Verletzten und ihrer Angehörigen.





Faeser fordert Härte





Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat Härte gefordert. „Erneut ist der mutmaßliche Täter ein junger Mann aus Afghanistan“, erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. „Die Antwort kann nur sein: Der Rechtsstaat muss maximale Härte zeigen.“



Die Bundesregierung habe die Gesetze zur Ausweisung von Gewalttätern und für mehr Abschiebungen „massiv verschärft“, betonte Faeser. Jetzt müssten sie mit aller Konsequenz durchgesetzt werden. „Als einziger Staat in Europa schieben wir trotz der Taliban-Herrschaft wieder nach Afghanistan ab und werden das weiter tun.“



Faeser erklärte: „Jetzt geht es darum, Leben zu retten und alle Hintergründe aufzuklären.“ Die Gedanken seien bei den Menschen, die durch den erschütternden mutmaßlichen Anschlag in München verletzt worden seien. „Wir hoffen und beten, dass die Verletzten und Schwerverletzten wieder gesund werden können. Den Einsatzkräften der Polizei danke ich für das schnelle und entschlossene Eingreifen, das noch Schlimmeres verhindert hat.“



Von einem feigen und menschenverachtenden Anschlag spricht die Gewerkschaft der Polizei Bayern. „Bewusst das Leben von Unschuldigen zu gefährden oder gar zerstören zu wollen, ist abscheulich. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen. Und unser Dank geht an die mutig und entschlossen handelnden Einsatzkräfte - Ihr habt noch Schlimmeres verhindert!“

