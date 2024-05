Schwangere bei Straßenbahn-Vollbremsung verletzt

Bei einem Bremsmanöver einer Straßenbahn ist in Nürnberg eine schwangere Frau verletzt worden. Die 31-Jährige sei am Dienstag mit Bauchprellungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anhaltspunkte für schwerere Komplikationen gebe es jedoch nicht.

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hatte mit seinem Wagen der Straßenbahn die Vorfahrt genommen. Daraufhin habe der Fahrer der Bahn scharf bremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwei Frauen seien in der Straßenbahn gestürzt. Gegen den 87-Jährigen wird wegen möglicher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

