Schwan stört Verkehr in München - Polizei fängt Tier ein

Auf einer Straße in München läuft plötzlich ein Schwan umher - mit Folgen für den Berufsverkehr. Auf dem Schoß einer Polizistin im Auto kommt das Tier zurück in einen Park.

Ein Schwan hat in München für kurze Zeit den Berufsverkehr blockiert. Das Tier lief laut Polizei am Montagnachmittag auf einer Straße im Münchner Westen umher. Der Verkehr war demnach in dem betroffenen Bereich so stark beeinträchtigt, dass eine Verkehrsmeldung an den Rundfunk gesendet wurde.

Nach etwa sieben Minuten wurde der Schwan laut einer Polizeisprecherin von der Straße geholt. Zwei Polizisten fingen das Tier mit einer Decke ein. Per Dienstwagen und auf dem Schoß einer Polizistin wurde der Schwan zum Park in der Nähe gebracht. Das Tier war dabei wohl „auch ganz friedlich“.

