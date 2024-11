Schusswaffen in Hütte gelagert - SEK-Einsatz

SEK-Beamte im Einsatz - Nach einem anonymen Hinweis über ein Waffenlager rückt das SEK an. (Symbolbild) - Foto: Heiko Becker/dpa

Per Post bekommt die Polizei einen anonymen Hinweis: In einer unbewohnten Hütte im östlichen Landkreis Traunstein würden Schusswaffen gelagert. Die Information stellt sich als korrekt heraus.

Nach einem anonymen Hinweis hat die Polizei in einer Hütte im Landkreis Traunstein mehrere Schusswaffen gefunden. Danach seien unweit davon die Wohnräume des 56-jährigen Eigentümers der Hütte sowie eines 57-Jährigen durchsucht worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitagabend mit.

An diesem Einsatz waren auch das Spezialeinsatzkommando Südbayern (SEK) sowie die Verhandlungsgruppe beteiligt, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von beiden Verdächtigen eine Gefahr ausgehen könnte. Festgenommen wurden die Männer nicht. Die Ermittlungen würden noch laufen, so der Sprecher.

Der anonyme Hinweis war den Angaben zufolge per Post bei der Polizeiinspektion Laufen eingegangen. Der Absender gab dabei auch konkrete Hinweise über die Art der Waffen sowie die genaue Örtlichkeit des Objekts an, wie es in einer Polizeimitteilung hieß. Die gefundenen Waffen wurden sichergestellt. Die weiteren Umstände sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bzw. das unmittelbare Umfeld der Männer bestand zu keinem Zeitpunkt“, hieß es.

