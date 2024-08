Schuss auf Auto in Schwaben - Bauernhaus durchsucht

Polizei - Die Polizei wurde wegen einer Schussabgabe in Füssen alarmiert. (Symbolbild) - Foto: Robert Michael/dpa

Ein 56-Jähriger hört einen lauten Knall – und entdeckt dann ein Einschlussloch in seinem Auto. Nun ermittelt die Polizei.

Nach einem Schuss auf ein Auto in Füssen (Landkreis Ostallgäu) hat die Polizei die Ermittlungen zum unbekannten Schützen aufgenommen. Ein 56-Jähriger habe einen lauten Knall wahrgenommen und dann ein Einschussloch in seinem geparkten Wagen erkannt, teilte die Polizei mit. Demnach sperrten Polizisten das Gelände weiträumig ab und durchsuchten zudem ein leerstehendes Bauernhaus in der Nähe. Auch ein Polizeihubschrauber und Spezialeinsatzkommando seien im Einsatz gewesen.

Für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Beamten gingen zunächst von einem versehentlich abgegebenen Schuss aus einem Kleinkalibergewehr aus. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zum Schützen.

