Ein Geräteschuppen in Nittendorf (Landkreis Regensburg) ist komplett ausgebrannt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 200.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den ersten Erkenntnissen zufolge habe ein technischer Defekt am Donnerstagmorgen das Feuer entfacht. In dem Schuppen standen unter anderem zwei Autos, ein Traktor und ein Anhänger.

