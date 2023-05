Schulze: Jedes Baby soll Anteilseigner an Windrädern werden

Grüne-Spitzenkandidatin Schulze - Katharina Schulze spricht während einer Pressekonferenz. - Foto: Lukas Barth/dpa/Archivbild

Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, will Kindern im Freistaat zur Geburt einen Eigentumsanteil an Windrädern schenken. «Die Windräder im Staatswald gehören dann Bayerns Kindern», erklärte Schulze am Samstag beim Landesparteitag in Erlangen. Demnach solle jedes Baby im Freistaat einen 3000-Euro-Anteil an den Windrädern bekommen, und zum 18. Geburtstag eine «starke Rendite».

Die bayerischen Grünen wollen in Erlangen ihr Wahlkampfprogramm für die Landtagswahl beschließen. Schon am Freitag nominierten die Delegierten in Erlangen mit Malte Gallée (Bayreuth) und Henrike Hahn (München) ihre Spitzenkandidaten für die nächste Europawahl. Neben dem Spitzenduo aus Schulze und Ludwig Hartmann und den Parteivorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski wurden am Samstag auch Staatsministerin Claudia Roth, am Sonntag die Bundesvorsitzende Ricarda Lang in Erlangen erwartet.

