Schulweg: Polizei gibt Tipps, wie Kinder sicher zur Schule und nach Hause kommen

Am Dienstag startet in Bayern das neue Schuljahr. Hunderte von Kindern werden sich dann wieder auf den Schulweg machen. Das Polizeipräsidium Niederbayern gibt Tipps, um diesen Weg für alle sicherer zu machen und insbesondere die Kinder zu schützen.









Die Schulwegsicherheit ist Teil des Verkehrssicherheitsprogrammes 2030 „Bayern mobil - Sicher ans Ziel“, schreibt das Polizeipräsidium Niederbayern in einer Pressemitteilung vom Montag. Begleitend werden auch die Dienststellen in ganz Niederbayern im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ wieder verstärkt Kontrollen durchführen.





Bitte an die Autofahrer: Erhöhte Wachsamkeit im Straßenverkehr

„Gerade in schulnahen Bereichen und zur Hauptverkehrszeit ist es besonders wichtig, als Autofahrer erhöht wachsam zu sein“, so das Polizeipräsidium. „Kinder haben aufgrund fehlender (negativer) Erfahrungen im Straßenverkehr ein geringeres Gefahrenbewusstsein“. Dies könne dazu führen, dass sie Geschwindigkeiten nicht richtig einschätzen können und beispielsweise einen Zebrastreifen überqueren, ohne nochmals zu schauen, ob sich ein Fahrzeug nähert.



Auch lassen sich Kinder laut Polizei leichter ablenken – vor allem, wenn sie in einer Gruppe unterwegs sind. Wegen ihrer kleineren Körpergröße sind sie schlechter und dadurch später wahrnehmbar als Erwachsene.



Erhöhte Wachsamkeit ist auch im Bereich von Schulbushaltestellen gefragt, sagt die Polizei. Es gilt deshalb, nur mit Schrittgeschwindigkeit an Schulbussen mit eingeschalteter Warnblickanlage vorbeizufahren. Das gilt auch außerorts und auch für den Gegenverkehr, wenn die Fahrbahnen nicht baulich getrennt sind, so die Polizei.





Wie Eltern zu mehr Sicherheit am Schulweg beitragen können







Schulweg einüben:

- Üben Sie den Schulweg Ihres Kindes vor Schulstart ein, empfiehlt das Polizeipräsidium. „Egal ob dieser zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus zurückgelegt wird.“



- Wählen Sie den sichersten Weg: Der kürzeste Weg ist nicht immer auch der sicherste. In den ersten Tagen sei es ratsam das Kind zu begleiten. Hilfreich könne auch ein Rollentausch sein: „Ihr Kind weist Sie als Begleiter auf mögliche Gefahren im Verlauf des Schulwegs hin.“



Reflektierende Kleidung:



Statten Sie Ihr Kind mit reflektierender Kleidung aus – auch am Schulranzen.



Elterntaxis vermeiden:



„Vermeiden Sie es, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu fahren“, rät die Polizei. „Auch wenn es der vermeintlich sicherste und bequemste Weg für Ihr Kind ist.“ So könne der Autoverkehr im Bereich der Schulen deutlich reduziert werden. „Sollte es im Ausnahmefall zwingend notwendig sein, lassen Sie Ihr Kind das letzte Stück zu Fuß gehen“, empfiehlt die Polizei.



Ablenkung vermeiden:



Handy oder Kopfhörer können auf dem Schulweg ablenken. Darauf sollten Eltern ihre Kinder hinweisen.





Sicherer Umgang mit dem Fahrrad:

Wenn das Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, sollte es die Verkehrsregeln gut kennen und sicher fahren können.





Verstärkte Kontrollen der Dienststellen in Niederbayern

Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ gilt der Schulwegüberwachung zum Schulstart ein besonderer Augenmerk, so die Polizei. Dabei stehen besonders Fußgängerüberwege, Lichtzeichenanlagen, Rad-/Gehwege und Schulbushaltestellen im Fokus der Kontrollen. Vereinzelt werden auch Schulbusse kontrolliert. Überwacht werden laut Polizei u.a. auch die geltenden Park- und Geschwindigkeitsvorschriften.



Die Schulwegüberwachung wird auch zum Anlass genommen, im Rahmen des landesweiten Aktionstages „Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht“ die Insassensicherung gezielt zu kontrollieren, schreibt die Polizei. Die Aktion findet im Zeitraum von 12. bis 15. September statt – insbesondere im Bereich von Schulen, Kindergärten und auf stark frequentierten Schulwegen.

− vr