Schulturnhalle gerät in Brand: Zwei Arbeiter verletzt

Eine noch nicht fertig gebaute Schulturnhalle ist in Cham in der Oberpfalz in Brand geraten. Zwei Arbeiter wurden dabei am Donnerstag leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sie wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung noch am Brandort behandelt.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Dachbereich demnach schnell unter Kontrolle bringen. Die Schule wurde vorsorglich geräumt. Lehrpersonal und Schülerinnen und Schülern seien durch den Brand nicht verletzt worden. 16 Schüler seien nach der Räumung aber vor allem wegen Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst behandelt worden. Ein Schüler kam den Angaben nach ins Krankenhaus.

Die Brandursache wie auch der entstandene Schaden waren zunächst noch unklar. Die Polizei hält einen Zusammenhang des Brands mit den Bauarbeiten für wahrscheinlich. Experten prüften, ob die Halle nun einsturzgefährdet ist, hieß es.

