Schulter-OP: Köln ohne Ex-Dortmunder Tigges gegen die Bayern

Steffen Tigges - Kölns Steffen Tigges (r) freut sich mit Jan Thielmann über sein Tor zum 0:1. - Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Der 1. FC Köln muss im abschließenden Bundesliga-Saisonspiel am Samstag gegen Meister-Anwärter FC Bayern München auf Stürmer Steffen Tigges verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der 24-Jährige im Auswärtsspiel bei Werder Bremen in der Vorwoche eine Schulterverletzung und wird sich einer Operation unterziehen müssen. Tigges, der im vergangenen Sommer vom Münchner Meister-Rivalen Borussia Dortmund zum FC gewechselt war, hatte beim 1:1 in Bremen den Kölner Treffer erzielt.

© dpa-infocom, dpa:230523-99-799569/2