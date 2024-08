Schulferien 2024, 2025 und 2026 in Bayern: Wann sind die Termine?

Ob Sommerferien, Herbstferien oder Weihnachtsferien: Die Bilder, wenn die Schüler von der läutenden Glocke in die Schulferien geschickt werden, gleichen sich wohl in ganz Bayern. − Foto: dpa

Egal, ob aus Angst vor Ferienverkehr, oder weil man sich als Schüler auf „lehrerfreie Tage“ freut. In vielen Kalendern ist die Ferienzeit dick angestrichen. Damit am Ende die richtigen Tage markiert sind, haben wir einen Überblick für Sie erstellt.









Entweder man hasst sie oder man liebt sie: die Schulferien. Familien freuen sich auf den Urlaub und mehr gemeinsame Zeit mit den Kindern.



Manch andere sind genervt von vollen Autobahnen und überfüllten Stränden. Umso wichtiger ist es, über die Ferientermine im Schuljahr 2024/25 Bescheid zu wissen.









Was die Schulferien angeht, wird das kommende Schuljahr besonders. Faschings-, Oster- und Pfingstferien fallen auf ungewöhnlich späte Termine.





Faschingsferien 2025 erst im März





Bis es nach den Weihnachtsferien 2024 in die Faschingsferien 2025 geht, müssen Schüler zwei Monate durchhalten. Anstatt wie üblich Anfang oder Mitte Februar beginnen die kommenden Faschingsferien erst am 3. März.



Auch die Osterferien 2025 lassen lange auf sich warten. Anders als dieses Jahr (25. März-6. April 2024) beginnen sie 2025 erst am 14. April. Sechs Tage vor Ostern 2025. Einen Trost gibt es allerdings für Schüler, die Ferien lieben. Zwischen dem Ende der Pfingstferien und dem Sommerferienstart 2025 liegen nur sechs Wochen.