Schulen und Kitas bedroht? - 34-Jähriger von Polizei gefasst

Ein mutmaßlich psychisch belasteter Mann soll in Unterfranken eine Mail an Schulen und Kitas verschickt haben. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei.

Mehrere Schulen und Kindergärten in Unterfranken haben eine E-Mail eines laut Polizei psychisch belasteten Mannes erhalten. Da die Polizei eine Gefährdung nicht gänzlich ausschließen konnte, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu den Einrichtungen im Bereich Ochsenfurt aus.

Zudem sei der Aufenthaltsort des 34 Jahre alten mutmaßlichen Verfassers der E-Mail innerhalb kürzester Zeit festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mit. Da die Polizei demnach nicht ausschließen konnte, dass der Mann bewaffnet ist, rückte ein Spezialeinsatzkommando an. Beamte nahmen den Mann am Nachmittag in seiner Wohnung in Sonderhofen (Landkreis Würzburg) vorläufig fest. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden.

Da sich der Mann „offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand“, sei er anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen worden, hieß es. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zum Hintergrund und der Echtheit der E-Mail. Nähere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht. Der Inhalt der E-Mail habe aber auf eine psychische Belastung des Mannes schließen lassen. Der 34-Jährige machte demnach keine Angaben zur Sache.

Eine konkrete Gefährdung für die betroffenen Schulen und Kindergärten habe nicht bestanden.

© dpa-infocom, dpa:250129-930-359374/1