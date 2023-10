Polizei - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wegen einer Bombendrohung ist die staatliche Gesamtschule Hollfeld in Oberfranken am Freitag geschlossen. Die Polizei sei im Einsatz und durchsuche das Gebäude, sagte eine Polizeisprecherin. Die Drohung sei per E-Mail eingegangen. Weitere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:231020-99-632504/3