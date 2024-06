Schule nach Brandalarm geräumt

Feuerwehreinsatz in einem Schulgebäude im Landkreis Rosenheim. Die Schüler und Schülerinnen mussten ihre Unterrichtsräume verlassen. Was war die Ursache?

Im Landkreis Rosenheim ist eine Grund- und Mittelschule wegen eines Brandalarms evakuiert worden. Im Papierkorb auf einer Toilette in der Schule in Neubeuern hatte es kurz gebrannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Vorsorglich wurden am Freitagvormittag zahlreiche Rettungskräfte alarmiert, alle Schülerinnen und Schüler verließen das Gebäude. Verletzte oder größeren Schaden gab es aber nach ersten Informationen nicht, die Polizei ermittelt zur Brandursache.

