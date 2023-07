Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein mit sieben Kindern besetzter Schulbus ist in Niederbayern ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Bus war am Morgen in Regen unterwegs, als die Kinder den Rauch aus dem Motorraum bemerkten. Der Busfahrer brachte alle in Sicherheit. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt, ein technischer Defekt sei möglich. Der Sachschaden wurde auf rund 80.000 Euro geschätzt.

