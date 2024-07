Schüsse mit Soft Air-Waffe: Drei Leichtverletzte in Ansbach

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Passanten werden in Ansbach mit einer Soft-Air-Waffe beschossen. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Aus einem Auto heraus werden in Ansbach mehrere Menschen attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Ansbach mit einer Soft Air-Waffe mehrfach aus einem Auto heraus auf Passanten gezielt und dabei drei Menschen leicht verletzt. Zunächst wurden eine junge Frau und ihr Begleiter am Samstagnachmittag innerhalb weniger Minuten zwei Mal aus dem Beifahrerfenster eines schwarzen Pkw beschossen, wie die Ansbacher Polizeiinspektion mitteilte. Die 20-Jährige wurde an Kopf und Körper leicht verletzt.

In der Nacht zu heute wurde um ein Uhr eine Fußgängergruppe ebenfalls aus einem schwarzen Auto heraus angegriffen. Zwei der vier jungen Leute wurden am Kopf getroffen und leicht verletzt. Die Täter entkamen in beiden Fällen, die Polizei sucht Zeugen.

