Ein Mann hat am Donnerstagvormittag in der Münchner Innenstadt mit einer Langwaffe das Feuer auf Polizisten in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eröffnet. Die Beamten erwiderten das Feuer und trafen den Angreifer tödlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußert sich am Nachmittag zu dieser Tat. Sehen Sie die Pressekonferenz hier im Video: