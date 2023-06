Schüsse bei Sonnwendfeier: Verdächtiger ermittelt

Polizei Bayern - Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher steht im Verdacht, bei einer Sonnwendfeier in Oberfranken auf junge Besucher geschossen zu haben. Bei dem Fest in Marktzeuln (Landkreis Lichtenfels) meldeten am späten Samstagabend Anrufer nach Polizeiangaben «Knallgeräusche». Vor Ort hätten drei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren leichte Hautrötungen gezeigt und angegeben, beschossen worden zu sein. Später sei ein viertes Opfer hinzugekommen.

Unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen sei am Montag ein Verdächtiger befragt worden, teilte die Polizei mit. Der 16-Jährige habe zugegeben, mit einer Luftdruckwaffe geschossen zu haben. Die Beamten stellten bei einer Durchsuchung die Waffe sowie Munition sicher. Gegen den Jugendlichen werde ermittelt.

