Schüsse bei Fahrscheinkontrolle - ein Verletzter

Ein Schwarzfahrer wird in Fürth in der U-Bahn ertappt. Statt Reue zu zeigen, greift er zu einer Luftdruckpistole.

Bei einer Fahrscheinkontrolle hat ein Schwarzfahrer im mittelfränkischen Fürth mutmaßlich mit einer Luftdruckpistole auf die Kontrolleure geschossen und einen davon verletzt. Der Täter habe danach die Flucht ergriffen, teilte die Polizei mit.

Vier Fahrscheinprüfer hatten demnach den Mann am Neujahrsabend in der U-Bahnlinie 1 kontrolliert. Da dieser keine Fahrkarte hatte, stiegen die Mitarbeiter mit ihm am nächsten U-Bahnhof an der Stadtgrenze zu Nürnberg aus. Laut Polizei reagierte der Mann aggressiv und bedrohte die vier Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrsbetriebe verbal.

Schließlich habe der Täter eine Schusswaffe gezogen und auf zwei der Kontrolleure geschossen. Einer von ihnen wurde demzufolge unter anderem im Gesicht verletzt. Aufgrund der gefundenen Geschosse gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Luftdruckpistole gehandelt hat. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

