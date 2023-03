Schüsse auf Raser-Auto in Regensburg: Fahrer weiter flüchtig - Details zum Fahrzeug

Das Auto des flüchtigen Rasers wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Foto: Baumgarten

Nach dem spektakulären Großeinsatz am Dienstagabend in Regensburg, bei dem die Polizei das Auto eines Rasers mit Schüssen gestoppt hatte, gibt es am Mittwochmorgen neue Details zum Fahrzeug. Der Fahrer ist indes weiter auf der Flucht.









Das war am Dienstagabend passiert: Eine Zivilstreife hatte gegen 18.40 Uhr einen BMW in der Lore-Kullmer-Straße im Stadtgebiet Regensburg kontrollieren wollen. Der Fahrer wegen den Beamten wegen seiner aggressiven Fahrweise aufgefallen war. Offenbar fuhr der Mann dort so rasant, dass sich Fußgänger nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten. Auch eine Ampel soll der silbergraue BMW bei Rot überfahren haben. Der Kontrolle aber entzog sich der Fahrer und flüchtete ins Parkhaus des Finanzamtes in der Galgenbergstraße, wo er sich offenbar verstecken wollte.





Fahrer rammte zwei Polizeistreifen





Im Parkhaus blockierten zwei Einsatzwagen den BMW und die Beamten gaben sich laut Polizei auch offiziell zu erkennen. Der Fahrer aber drückte einfach aufs Gas, rammte die beiden Fahrzeuge und raste davon. Um nicht angefahren zu werden, sprang ein Beamter, der bereits ausgestiegen war, zur Seite. Laut Angaben von Claus Feldmeier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, machten die Beamten dann von der Schusswaffe Gebrauch. Sie zielten dabei auf die Reifen des BMW, um den Fahrer an seiner Flucht zu hindern. Verletzt worden sei niemand.



Mit platt geschossenem Reifen kam der Flüchtige dann nicht mehr weit: In der Franz-Mayer-Straße, nur etwa 300 Meter vom Parkhaus entfernt, endete die Fahrt. Dort ließ der Raser seinen BMW stehen und flüchtete zu Fuß weiter. „Die Fahndung nach dem Mann läuft weiter auf Hochtouren“, sagte Feldmeier. „Wir suchen nach wie vor großflächig nach dem Mann“, hieß es am späten Dienstagabend. Auch am Mittwochmorgen ging die Suche nach dem flüchtigen Raser weiter.





Neue Details zum Fahrzeug – Zeugen gesucht





Neben einem Polizei-Hubschrauber, der längere Zeit über dem Stadtsüden kreiste, waren auch zahlreiche bodengebundene Kräfte und ein Suchhund im Einsatz. Spezialisten vom Kommissariat 7 der Regensburger Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren.



Das zurückgelassene Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Es handelt sich um einen grauen 3er BMW-Kombi mit Regensburger Kennzeichen. Wie die Mediengruppe Bayern aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, ist der BMW womöglich als gestohlen gemeldet worden. Der Zeitpunkt des Autodiebstahls könnte allerdings Fragen aufwerfen – und ist Teil der Ermittlungen.



Wer am Dienstagabend durch das Fahrzeug gefährdet wurde oder sonst Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Regensburg-Süd unter der Telefonnummer (0941) 506-2001 zu melden.

