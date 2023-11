Schülerin wegen Graffiti zu Gaza-Krieg festgenommen

Eine 19 Jahre alte Schülerin ist in Oberbayern vorübergehend festgenommen worden, weil sie mehrere Graffiti mit Parolen zum Gaza-Krieg gesprüht haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sie sechs propalästinensische Slogans meist an öffentliche Gebäude in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geschmiert haben. Zudem werde geprüft, ob die junge Frau in Verbindung zum Diebstahl einer israelischen Flagge in der Stadt stehe.

Bei einer Durchsuchung am Freitag hätten die Beamten zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Die 19-Jährige wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231113-99-930308/2