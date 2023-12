Schülerin (14) will aus dem Rohstoff-Fluch in Sierra-Leone einen Segen machen

Die 14-jährige Musu hat einen ehrgeizigen Plan. Nach der Schule möchte sie Geologie studieren und dann so schnell wie möglich in die Politik gehen. − Fotos: Hedemann

Die Schätze in den Diamantenminen haben in Sierra Leone zu einem Bürgerkrieg mit über 50.000 Toten geführt. Doch reich haben die seltenen Mineralien nur sehr wenige gemacht. Schülerin Musu Kaloko (14) will dafür sorgen, dass der Rohstoff-Fluch endlich zum Segen für das gebeutelte Land wird.



Wenn Musu Kaloko nach vier Stunden Fahrt über holprige Pisten und durch tiefe Pfützen vom mit vier Personen besetzten Motorrad-Taxi steigt, ist sie eigentlich fix und fertig und würde sich am liebsten ausruhen. Doch wenn sie ihre Familie besucht, fragt sie stets als erstes ihre Mutter: „Mama, kann ich dir helfen?“ Weil es im Dorf Kuranko im Dschungel im Osten Sierra Leones keine Schule gibt, besucht sie ein Internat in der Bezirkshauptstadt Kenema. Ihre Mutter arbeitet hart, damit ihre Tochter lernen kann, was sie selbst nie lernen konnte. Mit Fleiß, einem gesunden Selbstbewusstsein, Bildung und einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, will Musu Kaloko dazu beitragen, dass Sierra Leone sich aus der Armut befreien kann.





Vater schuftet auf Farm, um Schulgeld zu bezahlen

Reis mit der Machete ernten, in einem Korb auf dem Kopf vom Feld nach Hause tragen, dreschen, in der Sonne zum Trocknen ausbreiten und sich nebenbei um ihre Töchter Tilda (3), Fatmata (5) und Kona (11) kümmern. Nicht nur im November, wenn der Reis bei sengender Hitze ohne Schatten mit der Hand geerntet werden muss, ist Titty Tarawally oft am absoluten Limit. Weil ihr Mann auf einer mehrere Stunden entfernten Hühnerfarm arbeitet, um seiner ältesten Tochter den Besuch des Internats ermöglichen zu können, muss die 34-Jährige sich allein um Kinder, Haushalt und Landwirtschaft kümmern. Zudem ist sie Vorsitzende des Dorf-Entwicklungskomitees.



„Ich konnte leider nie zur Schule gehen. Ich kann weder lesen noch schreiben. Aber ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich traue mich was. Ich kann Leute motivieren. Und ich will unbedingt, dass wir zusammen das Leben in unserem Dorf verbessern. Ich glaube, darum haben die Leute mich zur Vorsitzenden des Dorf-Entwicklungskomitees gewählt“, sagt Tarawally nicht ohne Stolz.





Kampf gegen Mangel- und Unterernährung





In ihrem Ehrenamt setzt sie sich dafür ein, dass die rund 500 Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes Kuranko eng mit den Experten von MoPADA, einem lokalen Partner der Welthungerhilfe, zusammenarbeiten, um Mangel- und Unterernährung zu bekämpfen und das Leben im Dorf nachhaltig zu verbessern. Um ihre Ernten zu diversifizieren und zu steigern, haben die Bäuerinnen und Bauern von MoPADA bereits Saatgut und Trainings erhalten. In Hygiene-Schulungen haben sie gelernt, wie sie Infektionen vermeiden, in Kochkursen, wie sie aus den gesteigerten Ernten gesunde und schmackhafte Mahlzeiten zubereiten können. „Ich fand es super, dass auch die Männer an den Kochkursen teilgenommen haben. Seitdem können sie uns Frauen beim Kochen entlasten“, sagt Titty Tarawally.



Sie ist nicht die einzige Frau im Dorf, die sich alleine um die Kinder und den Anbau der Lebensmittel kümmert. Weil die Erträge der Landwirtschaft bislang oft nicht reichten, schuften einige Männer aus Tarawallys Dorf für Hungerlöhne in Diamantenminen, auf Farmen oder als schlechtbezahlte Tagelöhner in der Bezirkshauptstadt Kenema. Immer wieder reißt die Armut so Familien auseinander.



„Wenn wir jetzt dank MoPADA unsere Erträge steigern und weniger Geld für die Behandlung von Durchfall ausgeben müssen, kann mein Mann hoffentlich bald zu uns ins Dorf zurückkehren“, sagt die anpackende Titty Tarawally. Auch Musu würde sich freuen, wenn sie ihren Vater bei ihren Besuchen im Dorf treffen könnte.



Das gesunde Selbstbewusstsein und den starken Gestaltungswillen hat sie offensichtlich von ihrer Mutter geerbt, aber die Schülerin denkt gleich eine Nummer größer. Sie will nicht nur das Leben in ihrem Dorf, sondern gleich im ganzen Land verbessern. „Unser Land hat Diamanten und viele andere Bodenschätze. Aber davon profitieren bislang nur ganz wenige. Die meisten Menschen sind immer noch sehr arm. Das muss sich ändern. Darum will ich Ministerin für Minen und Bodenschätze werden und die Gewinne aus dem Diamantenabbau gerecht verteilen“, sagt die ehrgeizige Achtklässlerin mit den Lieblingsfächern Mathe und Chemie.





„Ich bin meinen Eltern etwas schuldig“

Musu hat einen Plan. Nach der Schule möchte sie Geologie studieren und dann so schnell wie möglich in die Politik gehen. Sie hofft, dass ihre Eltern mit Unterstützung von MoPADA bald so erfolgreich Landwirtschaft betreiben können, dass sie ihr ein Studium ermöglichen können. Die 14-Jährige: „Meine Eltern konnten nie zur Schule gehen, aber sie arbeiten sehr hart, damit ich lernen kann. Das soll sich auch für sie lohnen. Ich bin meinen Eltern etwas schuldig.“