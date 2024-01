Schüler von Schulbus erfasst: Gehirnerschütterung

Ein Schüler ist in Vilsbiburg nach Angaben der Polizei von einem Schulbus erfasst und verletzt worden. Demnach passierte der Unfall am Dienstag, als der 14-Jährige eine Straße überquerte. Er habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren, der Busfahrer sei ihm zur Hilfe geeilt, teilte die Polizei am Freitag mit. Weil der Schüler davon ausging, unverletzt zu sein, sei der Busfahrer weitergefahren. Später habe sich herausgestellt, dass der 14-Jährige eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Die Polizei versucht nun den Busfahrer zu ermitteln und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

