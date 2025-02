Schüler verschickt Video mit Hitlerbart an Klassenkameraden

Ein 15-Jähriger verschickt an einer Schule in Niederbayern im Klassenchat ein Video mit Nazi-Symbolik. Jetzt ermittelt die Polizei.

Über ein Schul-Tablet hat ein 15-Jähriger in Niederbayern ein Video mit verbotenen NS-Symbolen an Klassenkameraden geschickt. Der Schüler habe sich darin selbst mit einem Hitlerbart und entsprechender Frisur gezeigt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem seien in der Sequenz eine rote Binde mit einem Hakenkreuz und ein Hitlergruß zu sehen gewesen.

Um das Video im Klassenchat zu teilen, habe der 15-Jährige Ende Januar ein Tablet der Schule im Landkreis Kelheim benutzt. Wer den Vorfall letztlich der Polizei meldete, sagte der Polizeisprecher nicht. Gegen den Schüler werde nun aber wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

