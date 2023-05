Schüler testet Pfefferspray in Schule: Mehrere Verletzte

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein 14-Jähriger hat in einer Mittelschule in Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu mit einem Tierabwehrspray experimentiert und mehrere Mitschüler verletzt. Der Jugendliche hatte nach Angaben der Polizei vom Mittwoch in einem Klassenraum mit dem Spray herumgespielt und dabei einen Pfefferspray-Nebel erzeugt. Er habe sehen wollen, wie sich das auswirke, hieß es im Bericht der Polizei.

Bei dem Vorfall am Dienstag traf er mit dem Spray fünf andere Schüler, die Augen- und Atemwegsreizungen erlitten. Eine Schülerin musste den Angaben nach zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein anderer Schüler wurde von einem Elternteil abgeholt, weil er einen Schock hatte.

Die Räume wurden kräftig gelüftet und wieder freigegeben. Der 14-Jährige muss sich nun wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

