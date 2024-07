Schüler geohrfeigt und ausgeraubt - Suche nach Jugendlichen

Unter Vorhalt eines Messers soll eine Gruppe von Jugendlichen zwei Schüler hinter einen Einkaufsmarkt gezwungen und sie dort geschlagen und ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Mehrere Jugendliche sollen zwei Schüler in Pfaffenhofen an der Ilm auf dem Schulweg ausgeraubt und geschlagen haben. Nach Angaben der beiden 12 und 14 Jahre alten Jungen seien sie am Mittwoch von der fünfköpfigen Gruppe unter Vorhalt eines Messers hinter einem Einkaufsmarkt gezwungen worden, teilte die Polizei mit. Sie seien dort eine Stunde lang geohrfeigt und danach in einer Unterführung weiter misshandelt worden. Außerdem seien sie gezwungen worden, Bargeld herauszugeben. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:240718-930-177690/1