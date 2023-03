Schüler erhalten mehr Zeit in Abschlussprüfungen

Abiturklasse - Abiturienten sitzen in einem Klassenzimmer. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die bayerischen Schüler erhalten bei den schriftlichen Abschlussprüfungen auch in diesem Jahr coronabedingt wieder etwas mehr Zeit. Pro Stunde regulärer Prüfungsdauer kommen an allen Schularten zehn Minuten dazu, wie das Kultusministerium am Sonntag mitteilte. Die maximale Verlängerung beträgt 30 Minuten.

Im vergangenen Schuljahr hätten Isolations- und Quarantänepflichten den Unterrichtsalltag spürbar mitgeprägt, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Deshalb «gewähren wir 2023 weiterhin einen Zeitzuschlag bei den Abschlussprüfungen». Damit wolle er Nachteile für die bayerischen Schulabgänger vermeiden, «nicht nur im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie, sondern im Sinne der Chancengleichheit auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern».

© dpa-infocom, dpa:230305-99-839189/2