Eine halbe Million Euro Schaden hat ein Brand in einer Schreinerei in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) verursacht. Das Feuer brach in der Nacht auf Dienstag aus, wie die Polizei mitteilte. Die Schreinerei brannte den Angaben zufolge vollständig aus, Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

