10.000 Interessenten auf Warteliste: Schrebergarten-Boom auch nach der Pandemie

Die Nachfrage nach Parzellen in Schrebergärten ist noch immer ungebrochen. Ihren Höhepunkt hatte diese in der Corona-Pandemie 2020, als in Zeiten von Ausgangssperren und Kontaktverboten viele zur Hobby-Gärtnerei gefunden hatten – die Nachfrage hatte sich damals bundesweit verdoppelt. Doch auch vier Jahre später – die Pandemie scheint häufig fast vergessen – sind die Wartelisten, zumindest in Bayern, schier endlos lang, wie der Landesverband Bayerischer Kleingärtner (LBK) auf Anfrage der Mediengruppe Bayern erklärt. Derzeit warten im Freistaat 10.000 Interessenten