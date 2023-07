Schornstein am Kraftwerk Staudinger wird zurückgebaut

Kraftwerk Staudinger - Am Kraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg wird derzeit der Schornstein von Block 1 zurückgebaut. - Foto: Uniper/dpa

Gesprengt wird nicht. Dafür «knabbert» ein Spezialgerät den Kamin am Großkraftwerk in Großkrotzenburg klein.

Am Kraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) wird derzeit der Schornstein von Block 1 zurückgebaut. Damit ändert sich die Silhouette des riesigen Kohlekraftwerks, das vom Untermain bis in den Vogelsberg zu sehen ist.

Von dem einst 195 Meter hohen Turm ist inzwischen nur noch ein Stummel übrig. Dabei «knabbert» ein sogenannter Spinnen-Bagger den Schornstein von oben nach unten ab, wie der Kraftwerksbetreiber Uniper der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Gerät sitzt oben auf dem Schornsteinrand und nimmt den Beton Meter für Meter herunter. Die Bruchstücke werden langsam nach innen abgeworfen. So werde sichergestellt, dass nichts nach außen herunterfalle, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Uniper will mit dem Abbruch des Kamins Platz für Neuinvestitionen an dem Standort unweit der hessisch-bayerischen Landesgrenze schaffen. «Um bestehende Bauwerke nicht zu beschädigen und den Weiterbetrieb der Blöcke 4 und 5 nicht zu beeinträchtigen, kann der Kamin nicht gesprengt werden», sagte die Sprecherin.

Das Kraftwerk Staudinger ist nach Unternehmensangaben das größte konventionelle Kraftwerk in Hessen. Aktuell wird allein der mit Steinkohle befeuerte Block 5 von Uniper am Strommarkt eingesetzt. Der mit Erdgas befeuerte Block 4 wird den Angaben zufolge durch den Netzbetreiber Tennet zur Netzstabilisierung und als Reservekapazität vorgehalten.

Zusätzlich werden die Stadt Hanau und die Standortgemeinde Großkrotzenburg vom Kraftwerk mit Fernwärme beliefert. Hanau will aber aus dieser Versorgung aussteigen und seine Fernwärme mit dem Bau eines neuen Blockheizkraftwerks auf eigene Füße stellen.

© dpa-infocom, dpa:230722-99-492679/3