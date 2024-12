Schon mehr als eine halbe Million Euro bei der PNP-Spendenaktion für Kinder in Moldau

Auf dem Spendenkonto der Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ sind einen Tag vor Heiligabend bereits 540.000 Euro eingegangen. Das Geld fließt in Projekte der Stiftung Concordia und wird bedürftigen Kindern, ihren Familien und alten Menschen in Moldau zugute kommen.











Zum 32. Mal leuchtet heuer „Ein Licht im Advent“, die Weihnachtsaktion der Passauer Neuen Presse. In diesem Jahr unterstützen Ihre Spenden die Arbeit der Hilfsorganisation Concordia in der Republik Moldau. Hier können Sie direkt online spenden. Alle weiteren Infos und Berichte zur Spendenaktion finden Sie hier auf unserer Sonderseite.









Das war wirklich nicht zu erwarten: Trotz der wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen im eigenen Land zeigen sich die Leserinnen und Leser der Passauer Neuen Presse in diesem Jahr besonders großzügig. Auf dem Spendenkonto der Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ sind einen Tag vor Heiligabend bereits 540.000 Euro eingegangen. Das Geld fließt in Projekte der Stiftung Concordia und wird bedürftigen Kindern, ihren Familien und alten Menschen in Moldau zugute kommen. Die kleine Republik, zwischen der Ukraine und Rumänien gelegen, ist eines der ärmsten Länder in Europa – jedes dritte Kind wächst dort in extremer Armut auf.



Die Nachricht über die immense Spendenbereitschaft der PNP-Leser freut auch den Schirmherrn der Aktion, Schauspieler Tobias Moretti. „Es ist beeindruckend, dass die Leser und Leserinnen der Passauer Neuen Presse auch in diesen Zeiten so großzügig spenden und damit nicht nur ein Zeichen der Verbundenheit mit den jungen Menschen in Moldau setzen, sondern dort auch wirklich helfen“, sagte er der Heimatzeitung und richtete seine Grüße an die Leserschaft aus: „Vielen Dank und frohe Weihnachten!“



Bei der Hilfsorganisation Concordia ist die Begeisterung groß. Mit den Spenden könne Tausenden Kindern und Jugendlichen in Moldau geholfen werden, sagt Galina Markschläger, Geschäftsführerin von Concordia in Deutschland. Die Leserinnen und Leser sicherten mit ihrer Unterstützung die wichtige Arbeit vor Ort. Vor allem Kinder und Jugendliche erhielten so Zugang zu Bildung und sicheren Unterkünften, bedürftige Menschen würden gerade jetzt im Winter mit Lebensmitteln, Feuerholz und warmer Kleidung versorgt.



Bis Ende des Jahres werden wir Sie, liebe Leser, noch über die Hilfsprojekte in Moldau informieren. Das Spendenkonto bleibt auch weiterhin geöffnet.