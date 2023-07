Scholz würde Hüttenwanderung mit Macron machen

Olaf Scholz (SPD) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht. - Foto: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte sich eine siebentägige Bergwanderung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorstellen. «Ich glaube, der käme auch mit», sagte er am Donnerstagabend bei einem Bürgergespräch in Füssen im Allgäu auf die Frage, mit welchen Persönlichkeiten er sich eine solche Wanderung von Schutzhütte zu Schutzhütte am ehesten vorstellen könnte.

Außerdem nannte Scholz den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, wie er ein Sozialdemokrat. «Das ist auch einer, von dem ich glaube, dass er auch sportlich mithalten könnte und das da 'rüber schafft.» Und dann gebe es da noch ein paar andere, «die ganz nett sind». Mit einem Staatschef würde er gerade aber keine Wanderung machen, sagte Scholz: mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der Kanzler hat im Sommer des vergangenen Jahres mit seiner Frau Britta Ernst einen Wanderurlaub in Nesselwang im Allgäu gemacht, nicht weit von Füssen entfernt. Dieses Jahr will er ins «befreundete europäische Ausland». Der genaue Urlaubsort ist nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:230713-99-395776/2