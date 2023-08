Scholz schaltet sich in Wahlkampf ein: Kundgebung

Sommerreise von Bundeskanzler Olaf Scholz - Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD), unterhält sich beim Besuch eines Anglervereins. - Foto: Britta Pedersen/dpa

Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern will sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen von Bürgern stellen. Am Donnerstag, 24. August, lädt der SPD-Politiker gemeinsam mit dem Spitzenkandidat der SPD für die Bayernwahl am 8. Oktober, Florian von Brunn, auf dem Nockherberg zum Bürgergespräch im Rahmen einer Townhall-Diskussion.

«Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern gerne über ihre Wünsche und Sorgen reden. Gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen ist ein direkter und offener Dialog zwischen Politik und Bürgern sehr wichtig», sagte von Brunn am Montag laut Mitteilung in München. Unter den Besuchern der Townhall seien Beschäftigte aus sozialen Berufen, Vertreter von Verbänden und ehrenamtlich Engagierte.

Bereits am kommenden Freitag ist Scholz gemeinsam mit von Brunn im Wahlkampf unterwegs. Dann wollen beide auf dem Münchner Marienplatz bei einer Kundgebung sprechen (16.30 Uhr).

Auch andere SPD-Spitzenpolitiker sind derzeit häufig in Bayern anzutreffen. Die bayerische SPD dümpelt in Umfragen aktuell zwischen 9 und 11 Prozent und braucht dringend einen Stimmungsumschwung, will sie das eigene Wahlziel «15 Prozent plus X» noch erreichen. Viele Genossen in Bayern sehen in den schlechten Umfragen in Bayern aber einen klaren Zusammenhang mit der Politik der SPD-geführten Bundesregierung.

