Schöner geht’s nicht: Bilder eines Traum-Wochenendes

Gefühlt ist an diesem Wochenende jeder draußen gewesen – in seinem Garten, bei einem Spaziergang, auf dem Rad, in der Eisdiele oder einfach beim Seele- baumeln-lassen. Bei ihrem Ausflug in Baumgarten bei Heiligkreuz (Lkr. Traunstein) traf Tine Limmer aus Trostberg auf ein ganz besonderes Trio. Dort streiften Maria Gröbner und ihre Schwester Johanna zum Ende der Osterferien mit einem tierischen Begleiter durchs Grüne. Mit der zutraulichen Henne Gerti haben es sich die beiden im Löwenzahn gemütlich gemacht. Auf dem elterlichen Hof sind die Mädels für das Federvieh zuständig, und zur liebevollen Versorgung gehört es natürlich, dass die Hühner auch mal außerhalb ihres Stalls in besonders verlockenden Wiesen nach Futter picken dürfen. Und das durfte Gerti am Wochenende bei schönstem Frühsommerwetter und sogar rekordverdächtigen Temperaturen.



Denn seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es in der ersten April-Dekade vom 1. bis 10. des Monats wohl nicht so warm wie aktuell. Spitzenreiter war dabei Regensburg mit 27,9 Grad am Samstag. In Passau wurden laut Janina Lersch von Wetterkontor 24,6 Grad gemessen, in Chieming (Lkr. Traunstein) war es bei 25,6 Grad noch wärmer. Kösching im Landkreis Eichstätt toppte diesen Wert: Dort stieg das Thermometer am Samstag auf 25,8 Grad.



Zwar war es auf dem 1456 Meter hohen Großen Arber mit 16,6 Grad deutlich kühler. Das aber ist ein Rekord. Denn dort wurde der höchste Wert in der ersten Monatsdekade bisher am 3. April 2016 mit 16,2 Grad gemessen.



Und die Natur explodiert regelrecht bei dieser ungewöhnlichen Wärme. Im Raum Passau und auch am Chiemsee stehen die Magnolien bereits in voller Blüte. Die Tulpen sind teilweise schon wieder am Verblühen. Und auch der Sommerflieder zeigt sich seit Tagen in voller Pracht.



Heute geht es den Meteorologen zufolge mit dem Sommerwetter weiter. Regensburg könnte demnach sogar die 30-Grad-Marke knacken. Auch der Große Arber könnte seinen erst am Samstag aufgestellten Temperaturrekord zwei Tage später schon wieder toppen. Denn den Prognosen nach könnten 18 bis 20 Grad erreicht werden.



Mit Werten von an die 30 Grad stellt Bayern beliebte und sonnenverwöhnte Urlaubsziele derzeit in den Schatten. Am Gardasee war es am Sonntag „nur“ 21 Grad warm, in Jesolo an der Adria war es im Vergleich mit 19 Grad noch etwas kühler. Auf Mallorca wurden 25 Grad gemessen, ebenso in Meran in Südtirol.



Bis Dienstagnachmittag hält das schöne Wetter den Vorhersagen nach an. „Dann schlägt es um“, sagt Meteorologin Janina Lersch. Am Mittwoch werde es dann zehn bis 15 Grad kälter.