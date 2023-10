Frau entführt fremdes Kind (2) beim Spielen im Münchner Hirschgarten

Beim Spielen im Hirschgarten hat eine psychisch auffällige Frau am Dienstag ein zweijähriges Kind in München entführt und mit zu sich nach Hause genommen. Dank einer Zeugin konnte das Mädchen gefunden und ihrer Mutter zurückgebracht werden. − Symbolbild: Stefan Puchner/dpa

Eine psychisch auffällige Frau (43) hat am Dienstag ein zweijähriges Kind beim Spielen im Münchner Hirschgarten entführt und mit zu sich nach Hause genommen. Dank einer Zeugin konnte das Mädchen gefunden und ihrer Mutter zurückgebracht werden. Die 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.









Es ist die Horrorvorstellung jeder Eltern: Auf einem Spielplatz toben mehrere Kinder, bis eines davon spurlos verschwindet. Genau das ist einer Mutter am Dienstag in München passiert. Sie war gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter am frühen Abend im Hirschgarten in München, wo das Mädchen mit einer Gruppe Kindern spielte. Als die Mutter aus dem Landkreis München ihre Tochter nicht mehr sehen konnte, suchte sie mit Hilfe von anderen Personen die Umgebung ab, bis sie gegen 18.45 Uhr die Polizei alarmierte.





Lautsprecherdurchsagen in Park und Biergarten





Die Polizei startete sogleich eine umfangreiche Suchaktion mit über zehn Streifen inklusive Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und einem Suchhund. Zusätzlich baten die Beamten die Bevölkerung über Lautsprecherdurchsagen in der Grünanlage, einem nahen Biergarten und dem angrenzenden Wohngebiet um Mithilfe.



Gut eine Stunde nachdem die Mutter das Kind als vermisst gemeldet hatte, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die in einer Wohnung im Bereich Neuhausen das laute Weinen eines Kindes hörte. Da in der Wohnung eine alleinstehende Frau wohne, die nach Kenntnis der Zeugin keine Kinder hatte, rief sie die Polizei.





Zeugin meldet weinendes Kind in Wohnung





Tatsächlich konnte die Polizei das vermisste Kind, die Zeugin und die 43-jährige Bewohnerin im Bereich Hausflurs antreffen. Das Mädchen wurde zurück zu seiner Mutter gebracht. Die 43-Jährige, die auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde wegen Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung angezeigt und in ein Krankenhaus gebracht.



Nach den ersten Ermittlungen befand sich die wohl Frau ebenfalls im Park, als sie dort auf das Mädchen traf, es ansprach und dazu brachte, ihr in die Wohnung zu folgen.

− ajk