Schockanrufer erbeuten in Bayern in zwei Fällen jeweils über hunderttausend Euro

In Bayern sind ein ein Rentner und ein Ehepaar von einem Schockanrufer um jeweils gut hunderttausend Euro geprellt worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstag mitteilte, übergab in Dachau ein Rentner Goldbarren und Goldmünzen für mehr als hunderttausend Euro an die Betrüger.



Eine Frau habe sich telefonisch bei dem Mann gemeldet und fälschlich als Polizistin ausgegeben. Anschließend habe ein angeblicher Jurist aus dem Amtsgericht Dachau den Mann zusätzlich unter Druck gesetzt, dass er eine hohe Kautionssumme für einen von seiner Tochter verursachten Verkehrsunfall zahlen müsse. Ein männlicher Abholer habe von dem verängstigten Rentner das Gold ausgehändigt bekommen.



In Weidenbrerg im Landkreis Bayreuth übergab ein Ehepaar Gold und Bargeld in ebenfalls sechsstelliger Höhe. Die Schockanrufer gaben sich ebenfalls als Polizisten aus und verlangten ebenfalls eine Kaution für einen angeblich von einem Verwandten verursachten Unfall. In beiden Fällen fahndet nun die Polizei nach den Betrügern.

− afp