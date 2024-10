Drei Schockanrufe in Mittelfranken: Betrüger erbeuten über 140.000 Euro

In Fürth haben Telefonbetrüger mit einem Schockanruf bei einer Seniorin mehr als hunderttausend Euro Beute gemacht. Das geforderte Geld sollte als Kaution zur Freilassung der Tochter der Geschädigten dienen, welche zuvor angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll.









Wie die Polizei in Nürnberg am Freitag mitteilte, verleiteten die Betrüger die Frau „durch geschickte Gesprächsführung“ dazu, für eine angebliche Kaution Vermögensgegenstände im Gesamtwert eines sechsstelligen Eurobetrags zu übergeben.



Ebenfalls am Donnerstag kam es nach Angaben der Beamten in der Region um Nürnberg noch zu zwei weiteren ähnlichen Fällen in Roßtal und Weißenburg. Dort übergaben die Opfer nach Schockanrufen 28.000 Euro beziehungsweise zwölftausend Euro Bargeld an unbekannte Abholer. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf mehr als 140.000 Euro. Sie sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zudem riet sie zu Vorsicht bei verdächtigen Telefonanrufen.

− afp/ade