Schockanrufe: Betrüger erbeuten über 100.000 Euro

Bei zwei Frauen aus Oberbayern meldet sich jeweils ein vermeintlicher Polizist am Telefon. Mit einer bekannten Masche erbeuten die Betrüger Gold und Schmuck. Hängen die beiden Fälle zusammen?

Betrüger haben durch Schockanrufe in Oberbayern Gold und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich am Donnerstag jeweils ein vermeintlicher Polizist bei zwei Frauen in Starnberg und Landsberg am Lech.

Dieser hatte den beiden Frauen gesagt, dass Angehörige von ihnen schwere Unfälle verursacht hätten. Durch Zahlung einer Kaution könnten sie ihre Familienmitglieder vor Haftstrafen bewahren. Der Anrufer habe die Damen so sehr unter Druck gesetzt, dass sie schließlich Goldbarren und Schmuck mit einem Gesamtwert im sechsstelligen Bereich an bislang unbekannte Abholer übergaben.

Ob hinter den beiden Fällen dieselben Betrüger stecken, lasse sich nicht mit Bestimmtheit sagen, erklärte ein Polizeisprecher. Weil sich die Fälle in örtlicher und zeitlicher Nähe zueinander zutrugen, sei ein Zusammenhang jedoch naheliegend. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen.





