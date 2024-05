Schnorchler entdeckt Granate in Thumsee

Ein Schnorchler hat im Thumsee (Landkreis Berchtesgadener Land) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Da der Zünder der Handgranate fehlte, stufte die Kampfmittelspezialisten sie als eher ungefährlich ein, wie das Rote Kreuz am Freitag mitteilte. Bereits am Dienstag entdeckte der Hobbyschnorchler den Sprengkörper, erkannte ihn aber nicht als möglicherweise gefährlich. Erst als er am Abend eine Weltkriegsdokumentation gesehen hat, informierte er die Polizei, hieß es weiter. Am Mittwoch rückten dann die Spezialisten an und bargen die Granate.

