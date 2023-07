Schnellster Dackel gesucht: Luitpold macht das Rennen

Dackel-Rennen - Mit Regenbogen-Halstüchern warten die Dackel Seppi, Moni und Blümchen auf den Beginn des Rennens. - Foto: Düren/dpa

Dackel sind nicht nur treue Begleiter, sondern auch flinke Läufer: In München ist am Sonntag der schnellste Dackel gesucht worden. Rund 50 der kleinen Vierbeiner traten beim «1. Münchner Dackel-Race» in verschiedenen Größenklassen gegeneinander in der Motorworld an.

Als Sieger ging Luitpold hervor, der 41 Meter in 5,51 Sekunden zurücklegte. Der aus Eching bei Freising stammende Amerikanische Dackel hat damit nach Veranstalterangaben einen neuen Rekord aufgestellt. Bei einem ähnlichen Rennen in Brandenburg im Jahr 2022 habe eine Dackeldame für dieselbe Distanz 5,53 Sekunden benötigt.

Auch Luitpolds Besitzer Maximilian Kurz ist oft schnell unterwegs. Er ist nämlich Rennfahrer und trat am Vortag des Dackel-Wettbewerbs noch auf dem Nürburgring bei einem Sechs-Stunden-Rennen an.

Das Rennen für Vierbeiner in München war nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein Spaß für die ganze Familie: Die Teilnehmer konnten sich mit ihren Hunden fotografieren lassen, Hunde-Zubehör und Accessoires kaufen oder einfach die anderen Dackel bewundern.

Das Dackelmuseum Regensburg war mit seinem Tour-Bus vor Ort und zeigte 100 Wackeldackel auf den Hutablagen von Oldtimern. Auch die lebendigen Stars des Museums, Seppi, Moni und Blümchen, standen für Fotos bereit.

