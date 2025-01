Schneider kehrt in Oberhof in Biathlon-Weltcup zurück

Sophia Schneider war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der deutschen Staffel. Doch in diesem Winter war sie nicht in Form. Nun bekommt sie ihre Weltcup-Chance.

Die zweimalige WM-Medaillengewinnerin Sophia Schneider startet erstmals in diesem Winter im Biathlon-Weltcup. Die 27-Jährige aus Traunstein gehört bei den Rennen ab Donnerstag im thüringischen Oberhof zum Aufgebot des Deutschen Skiverbands. „Sophias starke Laufleistung wird auf den anspruchsvollen Strecken in Oberhof ein Vorteil sein“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Für Schneider muss Anna Weidel weichen.

Schneider hatte sich zu Saisonbeginn überraschend nicht für die Weltcup-Auswahl empfehlen können, erhält nun aber eine Einsatzchance. In Oberhof hatte die Bayerin bei der Weltmeisterschaft 2023 starke Leistungen gezeigt und mit der Staffel die Silbermedaille gewonnen. Auch bei der WM im Vorjahr gehörte sie zum Team, das die Bronzemedaille in Nove Mesto feierte. Jetzt bekommt Schneider die Möglichkeit, sich noch für die anstehende WM im Februar im schweizerischen Lenzerheide zu qualifizieren.

Angeführt wird das deutsche Frauenteam beim Heimspiel am Rennsteig von der Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß, der Thüringerin Vanessa Voigt und Selina Grotian. Alle drei schafften es in diesem Winter schon auf das Podest. Außerdem sind die Nachwuchs-Hoffnungen Julia Tannheimer und Julia Kink dabei. Bei den Männern bleibt das Aufgebot nach dem Weltcup zuletzt in Frankreich unverändert. Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Danilo Riethmüller, Philipp Horn, Justus Strelow und Simon Kaiser sollen um Podestplätze kämpfen.

© dpa-infocom, dpa:250106-930-335714/1