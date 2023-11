Schneepflug prallt gegen Auto - sechsstelliger Schaden

Ein Schneepflug ist in Oberfranken auf die Gegenfahrbahn gekommen, mit einem Auto zusammengestoßen und hat dieses 50 Meter weit an einer Leitplanke entlang geschoben. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße bei Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Der Fahrer des Streufahrzeugs hatte demnach auf abschüssigem Gelände auf einer schneebedeckten Straße in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:231126-99-79685/2