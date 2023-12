Schneemänner und Schlittengaudi: Schicken Sie uns Ihre schönsten Schneefotos

Bayern kämpft am Wochenende gegen Weiß an: Schier endlose Schneeberge, Räumfahrzeuge im Dauereinsatz, Chaos im Verkehr. Der Winter ist plötzlich und heftig eingezogen. Doch er hat auch seine schönen Seiten – für Mensch und Tier.



Schicken Sie uns gerne Ihre schönsten Winter- und Schneefotos an red.online@pnp.de, wenn Sie mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Schreiben Sie uns bitte auch in aller Kürze dazu, was auf dem Foto zu sehen ist, wo es aufgenommen wurde und von wem.



Alle Infos zur aktuellen Schneelage finden Sie auch in unserem Liveblog.

− vr