Schneefall und Glätte in Bayern

Schneefall in höheren Lagen Bayerns - Ein Räum- und Streufahrzeug des Winterdienstes räumt am frühen Morgen im Ortsteil Oberjoch Schnee von einem Parkplatz. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vor allem Autofahrer in Bayern müssen aufpassen: In der Nacht hat es nicht nur geschneit, am Morgen hat sich auch Glätte auf den Straßen gebildet. Die Folge: einige Unfälle auf den Straßen.

Schneefall und Glätte sorgen in einigen Teilen Bayerns für Behinderungen. Bis zum Vormittag soll es im südlichen Alpenvorland gebietsweise Glätte durch Schneematsch geben, in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen auch durch überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in Nord- und Ostbayern soll es demnach wiederholt Schnee-, Schneeregen- oder Graupelschauer geben.

Ein Polizeisprecher rief insbesondere Autofahrer zu erhöhter Vorsicht auf und warnte vor weiteren Glätte-Unfällen gerade im Berufsverkehr. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden demnach seit 6.30 Uhr vermehrt Unfälle registriert: Innerhalb der ersten Stunde gab es über 15 Unfälle wegen des Wetters. Neben der A7 seien auch die A96 und einige weitere Straßen von den Unfällen und vom Wetter betroffen.

Laut DWD soll es heute bis zum Vormittag an den Alpen kräftigen Schneefall geben, später einzelne Schneeschauer. In den Alpen sollen bis zum Vormittag oberhalb von 800 Metern ein bis fünf Zentimeter und oberhalb von 1.000 Metern fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Richtung Allgäuer Alpen sollen sogar zehn bis 20 Zentimeter, in typischen Nordweststaulagen bis 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

In den Mittelgebirgen müssen sich die Menschen demnach auf wiederholte Schneeschauer und einen bis fünf Zentimeter Neuschnee einstellen.

In der Nacht zum Donnerstag gebe es in der Nordosthälfte Bayerns weitere Schneeschauer, später auch in Alpennähe wieder vermehrt Schneeschauer, hieß es vom DWD. Zudem müsse man sich verbreitet vor Glätte in Acht nehmen. Morgen solle es nach anfänglichen Schneeschauern in Teilen Bayerns öfter Sonne geben - am Abend von Südwesten her wieder dichtere Wolken und in Schwaben und Oberbayern erneut Schneefall.

