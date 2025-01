Schnee und Glatteis: Auf den bayerischen Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen mit Verletzten

Der Wintereinbruch hat in Teilen Bayerns zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Glatteis, Schneefall und unangepasste Fahrweise sorgten für gefährliche Situationen auf den Straßen. Ein Überblick über das Geschehen in der Region:











Dramatische Kollision mit Zug endet ohne Verletzte





Ein Zug hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) ein Auto erfasst. Wie die Polizei berichtet, war ein 22-jähriger Autofahrer aus Schechen, mit seinem Auto auf der Simsseestraße von Stephanskirchen aus kommend in Richtung Riedering unterwegs. Nach ersten Ermittlungen dürfte der 22-Jährige wegen der winterlichen Straßenverhältnisse mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verteilerkasten kollidiert sein. Daraufhin sei das Fahrzeug ins Gleisbett geschleudert worden und blieb dort stecken. Die Schranken am Bahnübergang waren zu diesem Zeitpunkt geöffnet, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige konnte sein Auto nach dem Aufprall unverletzt verlassen.



Kurz danach senkten sich die Schranken, da sich ein Zug aus Rosenheim dem Bahnübergang näherte. Der 49-jährige Triebwarenführer erkannte das im Gleisbett stehende Auto und leitete Polizeiangaben zufolge sofort ein Notbremsmanöver ein. „Trotz des Bremsmanövers kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen Auto und Zug.“ Im Zug befanden sich laut Polizei 86 Fahrgäste. „Keiner der Beteiligten wurde durch den Unfall verletzt.“ Am Auto entstand ein Totalschaden von circa 20.000 Euro. Der Triebwagen wurde im Frontbereich ebenfalls stark beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe laut Polizei hier: rund 500.000 Euro.





Bus verunglückt bei Glätte im Landkreis Cham





Großalarm löste am Donnerstag um 18.20 Uhr ein verunglückter Bus aus. Wie die Polizei vor Ort informierte, befuhr der 49-jährige Busfahrer mit sechs Fahrgästen die Staatsstraße 2650 von Hetzenbach in Richtung Zell (Landkreis Cham). Bei leichtem Schneefall und schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den Bus, der auf der abschüssigen Strecke schließlich in den Graben rutschte.



Die Retter schlugen eine Seitenscheibe ein, um die Menschen befreien zu können. Gleichzeitig wurde der Bus gegen ein weiteres Abrutschen und Umkippen mittels Seilwinden an Feuerwehrfahrzeugen gesichert. Drei der sechs Insassen hatten Verletzungen davongetragen. Zwei mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Busfahrer blieb unverletzt.





Neuschnee lockt Drifter an: Polizei ist vorbereitet





40 Autofahrer haben sich in der Nacht auf Freitag am Sudelfeldpass (Landkreis Rosenheim) getroffen. Der frische Schnee auf der B307 lockte viele Verkehrsteilnehmer an, „die ihre fahrerischen Fähigkeiten auf die Probe stellen wollten“, teilt die Polizei aus Brannenburg mit. Dabei hatten aber auch jene unter den Fahrern, die extra zwei Stunden Anfahrt in Kauf genommen hatten, ihre Rechnung ohne die Polizei gemacht. Die diensthabenden Beamten seien sich der Problematik schnell bewusst geworden und schickten präventiv Streifen auf den Sudelfeldpass. Obwohl viele Driftspuren in den schneebedeckten Kurven sichtbar waren, wurde laut Polizei niemand beim Driften erwischt.



Der Schneefall hatte auch im Arbergebiet am Donnerstagabend Drifter angelockt. Auch hier war die Polizei vorbereitet: Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Deggendorf hatten mit entsprechenden Aktionen gerechnet und überwachten das Arbergebiet. Die Beamten stellten schließlich neben den unzulässigen Schleuderfahrten auch mehrere Zulassungsverstöße fest und beanstandeten insgesamt sieben Fahrzeuglenker.





Herabfallende Eisplatten krachen auf Auto





Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der A92 in Richtung München. Als er zwischen den Ausfahrten Pilsting und Dingolfing-Ost (Landkreis Dingolfing-Landau) einen Sattelzug überholen wollte, fielen von dessen Auflieger mehrere große Eisplatten herunter. Diese wurden gegen das Fahrzeug geschleudert. Der Unfallverursacher wurde durch den Mann auf den Schaden aufmerksam gemacht. Der Lkw-Fahrer fuhr trotzdem weiter. Die Autobahnpolizei Wörth/Isar führte sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Lkw-Fahrer durch. Dieser konnte schließlich auf der B15 festgestellt und angehalten werden.





Frontalzusammenstoß bei Glätte: Kind schwer verletzt





Ein schwerer Unfall mit mehreren Verletzten hat sich am Freitag nachmittags auf der B12 bei Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) ereignet. Dabei wurden insgesamt sieben Personen verletzt, ein Mann und ein Kind schwer. Laut einer Mitteilung der Polizei Freyung ereignete sich der Unfall gegen 13.35 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto, in Fahrtrichtung Freyung und schleuderte aufgrund von Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto.





Mühldorf: Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden





Gleich zwei Unfälle in gut zwei Stunden musste die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Donnerstagabend auf der A94 in Fahrtrichtung München aufnehmen. Grund dafür war jeweils eine nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit. Kurz nach 21 Uhr geriet zunächst im Bereich Obertaufkirchen ein 34-jähriger Mercedesfahrer ins Schleudern und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.



Gegen 23.30 Uhr verlor dann ein 20-jähriger Rumäne mit seinem BMW im Bereich Dorfen bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt.



Bäume stoppten Rutschpartien auf winterlichen Straßen





In Oberöd (Landkreis Rottal-Inn) prallte eine 54-jährige Fahrerin am frühen Freitagmorgen gegen einen Baum und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Und am Donnerstagabend rutschte ein 23-jähriger Ford-Fahrer bei Unterwiesenacker (Landkreis Neumarkt) auf schneebedeckter Fahrbahn in einen Baum. Er wurde leicht, seine Beifahrerin mittelschwer verletzt. Der Wagen erlitt einen Totalschaden.





So soll das Wetter am Wochenende werden





Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es am Samstag nur wenig schneien. In der Nacht zum Sonntag wird zunächst Schnee erwartet, gefolgt von gefrierendem Regen. Es besteht eine Glatteisgefahr. Auch am Sonntag kann es gefrierenden Regen geben, in den Mittelgebirgen ist Schneefall zu erwarten.

